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Arabası için çocuk döven saldırganın ifadesi
Tuzla'da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, çocuğun aracına zarar vereceği düşüncesiyle sinirlendiğini, bu yüzden şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi
|30 Nisan 2019 18:49
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- Tuzla'da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüphelinin emniyette verdiği ifadede, şiddet olayını kabul ettiği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan U.Ö, verdiği ilk ifadede, 11 yaşındaki çocuğun aracına zarar vereceği düşüncesiyle sinirlendiğini, bu nedenle şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirdiği personelin de psikolojik destek vermek amacıyla çocuğun evine ziyarete gittiği ifade edildi.
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