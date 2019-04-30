STK'lardan 'yaşam koçu'nun 'çocuk tacizi' paylaşımına tepki

Kendisini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya, sivil toplum kuruluşları (STK) tepki gösterdi.

Kendisini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her şeyden önce anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesi, gözünün önünden bir saniye bile ayırmaması gerekir. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." ifadelerini içeren mesajına tepkiler sürüyor.

İstanbul Düşünce ve Medeniyet Derneği Başkanı Fatih Sarıhan, her çocuğun günahsız, dünyadaki iyi ve kötüden habersiz doğduğuna dikkati çekti.

"Onları gelecekte 'şucu bucu olabilir' diye yaftalayanlar kendi karanlık iç dünyalarını yansıtanlardır. Ayrımcı söylemleri zihinlerindeki kirli düşüncelerin dışa vurmasıdır." ifadesini kullanan Sarıhan, şunları kaydetti:

"Bu kirli düşüncelerin toptancı bir mantıkla çocuklar üzerinden yapılıyor olması akıl, izan, edep ve ahlakla bağdaştırılamaz. Hiçbir çocuk, bu bakış açısına maruz bırakılamayacağı gibi insanların yaşamına etki eden kişiler toplum nazarında kabul görür olmamalıdırlar. Bu düşünceyi ve sahiplerini kınıyor, dünyamızın gülü çocukları sevgi ve muhabbetle kucaklıyoruz."

- "Kan dondurucu düzeyde dehşet, nefret içermektedir"

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Kendini yaşam koçu olarak tanımlayan bir kadının, Çolpan Işın Taner'in tecavüze uğrayan savunmasız 5 yaşındaki bir kız çocuğu için yaptığı açıklamalar kan dondurucu düzeyde dehşet, nefret içermektedir. Ancak sapkın bir kişiliğin ürünü olabilecek bu yorumların aileye ve toplumumuzda ikinci bir travma yarattığı ortadadır. Taner'i ve temsil ettiği zihniyeti şiddetle kınıyoruz." denildi.

Türkiye Hukuk Platformu'ndan yapılan açıklamada da Çolpan Işın Taner'in açıklamaları şiddetle kınandı.

Açıklamanın üzüntü verici ve suç unsuru niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasetin hiçbir zaman konusu olamayacak kadar korunması gereken çocukların basit bir zihnin ürünü bir açıklamaya konu olması oldukça kötü bir durumdur. Bu açıklama aynı zamanda bir suç niteliğindedir. Türk Ceza Kanunu 103. maddesi çocukların cinsel istismarını önlemek amaçlı tedbirlerini almış ancak bu kişi bununla da yetinmeyip tecavüzün dahi belli şartlar olursa makul olabileceğini söyleyecek kadar ciddi bir suça teşvik açıklaması yapmaktadır. Bu açıklama Çolpan Işın Taner'in aynı zamanda suçu işleyenlerin yanında azmettirici konumuna yer almasına neden olacak kadar şiddetli bir söylemdir. Ayrıca bu kişi yazmış olduğu irade açıklaması ile nefret suçu işlemiş ve ayrımcılık yasağına aykırı beyanlarda bulunmuştur."

Açıklamada Taner'in paylaşımları "ancak hastalıklı bir zihinden çıkabilecek bu ifadeler" olarak nitelendirilirken, "Türkiye Hukuk Platformu olarak konunun takipçisi olacağımızı beyan ederek gerekli yasal süreçlerin işlemesine de katkılarımızı sunacağımızı ifade ederiz. Ülkemizin barış ve huzur dolu bir geleceğe sahip olmasına kimse engel olamayacaktır, bizzat bunu teminatı olarak kendimizi görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.