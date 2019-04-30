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Mavi kategoride aranan terörist yakalandı
Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı
|30 Nisan 2019 18:55
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İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.
Terörist Azimet Ceyhan, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alıyordu.
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