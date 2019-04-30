HDP milletvekilleri TBMM'de oturma eylemi yaptı
HDP milletvekilleri Meclis'te oturma eylemi gerçekleştirdi
|30 Nisan 2019 19:02
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HDP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç ile HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan'ın da aralarında bulunduğu bir grup HDP'li milletvekili, üzerinde, açlık grevini sürdüren Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in fotoğrafı bulunan önlükler giyinerek TBMM Başkanlık Makamının bulunduğu binanın girişinde oturma eylemi yaptı.
Fatma Kurtulan, Leyla Güven'in durumuna dikkati çekmek için eylem yaptıklarını söyledi.
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