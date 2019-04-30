YÖK görevde yükselme itirazlarını sonuçlandırdı
YÖK 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazları sonuçlandırdı
|30 Nisan 2019 19:45
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2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazlar Hk.
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli için düzenlenen 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Sonuçlarına yapılan itirazlar ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesince itirazların yeniden değerlendirilmesi sonucunda;
Değerlendirme dışı bırakılacak sorular ile cevap güncellenmesi yapılacak sorular için Tıklayınız.
İtiraz sürecinden etkilenen alanların yer aldığı liste için Tıklayınız.
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