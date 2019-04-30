AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|30 Nisan 2019 20:02
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