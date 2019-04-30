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İlkay öğretmeni kendisine aşık olan kiralık katil öldürmüş

Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı'nın internetten bularak 5 bin liraya kiraladığı Tanju D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadına aşık olduğu için bir süre onu öldüremediği öğrenilen katil, polis ekipleri tarafından yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 30 Nisan 2019 20:11
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İlkay öğretmeni kendisine aşık olan kiralık katil öldürmüş

Kartal Atatürk İİköğretim Okulu 4-İ sınıf öğretmeni İlkay Sivaslı, 19 yıldır öğretmenlik yapıyor ve 10 yıldır da evli olan İ.E. ile ilişki yaşadı. Genç kadın, 10 yıl geçmesine rağmen aralarındaki ilişkinin ilerlememesi nedeniyle bunalıma girdi. İntihar etmeyi başaramayınca internetten 24 gün önce 5 bin lira karşılığında kiralık katil Tanju D.'yi tuttu.

Kendisini öldürmek için tuttuğu katil aşık oldu

İlkay Sivaslı, kiralık katili tuttuktan sonra ondan kendisini arkadaşlarının yanında öldürmemesini istedi. Kiralık katil Tanju D., ilk günlerde eline fırsat geçmesine rağmen öldürmedi. Bunun üzerine Sivaslı, "Neden öldürmüyorsun, neyi bekliyorsun" diyerek katilini aramaya başladı. Ancak katil Tanju D. iddiaya göre, genç kadına aşık oldu ve vurmak istemedi. Sivaslı kendisini öldürmesi için çok ısrar etti. Bunun üzerine Tanju D., geçtiğimiz 21 Nisan 2019 günü Pendik'teki evine gitti. Kadını önce boğmak isteyen ancak acı çektiğini görünce vazgeçen katil, tabancayı çıkartarak kadına ateş etti. Sivaslı yaralandıktan sonra katil, Sivaslı'nın telefonundan sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ambulans Sivaslı'yı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Sivaslı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öldürüp hastaneden kaçtı polis yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden katil Tanju D.'nin kimliğini belirledi. Katilin Adana'ya kaçtığını belirleyen polis oraya giderek gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen katilin telefonunda polisin yaptığı incelemede, Sivaslı ile yaptığı konuşmaları kaydettiğini belirledi. Kayıtlarda, katilin kendisini öldürmesi ile ilgili veriler bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından katil Tanju D. çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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