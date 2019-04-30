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Nemrut Dağı'nda kar kalınlığı 10 metre

Bitlis İl Özel İdare ekipleri, yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlığının olduğu Nemrut Dağı yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 30 Nisan 2019 21:15
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Nemrut Dağı'nda kar kalınlığı 10 metre

Bitlis'in Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta olan ve yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan Nemrut Krater Gölü'nün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, karla mücadele ekipleri Bitlis'te çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteklerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu yıl 24 bin kilometre yol ağında 8 milyon TL harcadıklarını söyledi. Vali Çağatay, "Bulunduğumuz yerin rakımı 2 bin 750. Burası volkanik bir bölge ve hemen arkamda krater gölümüz mevcut. Bitlis'imiz çok yoğun bir kış yaşadı bu sene. Özel idarenin sadece köy yollarında açtığı yolun uzunluğu 24 bin kilometredir. Yaklaşık 8 milyon civarında da bir masraf yaptık. Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar kış şartlarında rahat ettirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın bu güzelliği görmeleri için özel idaremiz şu anda yolları açma çalışması yürütüyor. Bütün vatandaşlarımızı karla beraber Nemrut'umuzu ve gölümüzü ziyaret etmeye bekliyoruz. Ekiplerimiz yaklaşık 10 gündür burada çalışıyor. Ayrıca gecede çalışıyorlar. Vatandaşlarımız karda krater gölü nasıl görünüyor diye heyecanla merakla bekliyor. Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek. Tamamı açamayacağız. Dolayısıyla gölün çok yakınına kadar inemeyeceğiz. Ama önümüzdeki günlerde oraları da açmış olacağız. Şu anda bölgedeki kar kalınlığı 4,5 metreden başlayıp yer yer 10 metreyi buluyor. Bu yolu açmak tabi ki kolay olmuyor. Arkadaşlarımız sertleşmiş karı önce kepçelerle toparlıyorlar daha sonra rotatif marifeti ile atarak yolu kullanıma hazır hale getiriyorlar" dedi.
Anadolu Ajansı
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