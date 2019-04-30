1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erik çekirdeği dayağına elektronik kelepçeli ev hapsi

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö. hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurtdışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı.
 30 Nisan 2019 22:04
Yazdır
Erik çekirdeği dayağına elektronik kelepçeli ev hapsi

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.'yi feci şekilde döven U.Ö. (27) gözaltına alınmıştı. Tuzla Asayiş Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli U.Ö. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli U.Ö. savcılıktaki ifadesinde "Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olduğunu söyleyince, ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Ben zaten çocuğu bırakacaktım, pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli U.Ö. mahkemedeki ifadesinde, "Aracımla Tuzla istikametinden Kavakpınar Mahallesi'ne seyir halindeyken kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdum. Bu sırada yeşillik alanda bulunan birkaç çocuğun aracıma taş attığını gördüm. Çocuklara 'taş atmayın' diye bağırdım. Bana el, kol hareketi yaptılar. Trafik ışıkları yeşile dönünce birkaç metre ilerledikten sonra müsait bir yerde durdum." dedi.

"Amacım darp etmek değildi, sinirle vurdum"

Çocukları yakalamak için peşlerine düştüğünü söyleyen U.Ö., "Bir sitenin önünde birini yakaladım. Amacım darp etmek değildi ama sinirle vurdum. Diğer çocukların yerlerini söylemesini istedim. Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Beni bir mahalleye götürdü çocukları bulamadık. Nereye gidebileceklerini sorduğumda ormanda mekanları olduğunu söyledi. Çocukla birlikte ormanlık alana gittik. Diğer çocukları ararken bir bayanın bana bağırdığını, hakaret ettiğini duydum. Al çocuğu diyerek bayana teslim ettim. Sonra arabaya binerek ayrıldım. Olay bundan ibarettir." diyerek olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkemeden tutuklama talebine ret

Mahkeme, şüpheli hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda öngörülen cezası, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması, tutuklamanın tedbir oluşu ve adli kontrol tedbiriyle beklenen faydanın sağlanabileceğini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Elektronik kelepçeli ev hapsi

Şüpheli U.Ö. hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü yakalandı
30 Nisan 2019 23:59		 Küçükçekmece'deki cinsel istismara yayın yasağı
30 Nisan 2019 22:54
5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın ölümüne ilişkin dava
30 Nisan 2019 22:48		 İl Emniyet müdürü kalabalığı bu sözlerle sakinleştirdi
30 Nisan 2019 21:07
Üniversiteli Güler'in acı sonu... O sürücü serbest
30 Nisan 2019 21:04		 Böylesi görülmedi! Kendisini stajyer hemşire olarak tanıtıp...
30 Nisan 2019 20:55
Kiraladığı evlerdeki eşyaları satıp geçimini sağladı
30 Nisan 2019 20:37		 İlkay öğretmeni kendisine aşık olan kiralık katil öldürmüş
30 Nisan 2019 20:11
Top oynayan gençlere ateş açan şahış serbest bırakıldı
29 Nisan 2019 23:32		 Bilgi sızdıran memurlar gözaltına alındı
29 Nisan 2019 22:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Güneş gözlüklerinde büyük indirim
Erkek pantolonlarında büyük indirim
Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
1 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Alışverişe başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2019 izmir'deki ölümlü trafik kazası 1
toparlanma 4
portakalcicegi2017 1
menemen belediyespor 1
uyanmadan önceki ilk 10 dakika 1
samwell tarly 1
ice man 2
Resfeber 1
sonbahar 3
30.04.2019 venezuela darbesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam