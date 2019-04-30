Suriye şehidi memleketine gönderildi
Suriye'de PKK/PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı, Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.
|30 Nisan 2019 20:23
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Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PYD'li teröristler tarafından düzlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın Kilis Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinin ardından Kilis asri mezarlığına getirildi. Burada cenazesi yıkanan şehit Koca'nın naaşı, geniş güvenlik önlemleri altında memleketi Çankırı'ya gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanına gönderildi.
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