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Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde anne ve babasını 11 ve 2 yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde tabanca ile öldüren 20 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı.
 30 Nisan 2019 20:26
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Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birkan Ö. (20) isimli genç, kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ö. (47) ve babası Fethi Ö. (49) ile tartıştı. Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı. Tartışma sonrasında Birkan Ö. tabanca ile evin salonunda uyuyan babası Fethi Ö. ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ö.'yü biri 11, diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri önünde öldürdü. Dilek Ö. ve Fethi Ö. hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı.

Olay yerinden kaçan Birkan Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkartılan şahs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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