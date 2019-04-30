Erdoğan'dan Guadio için 'koloni valisi' benzetmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan darbecileri ve darbecilerin lideri Guadio'yu koloni valisi olarak nitelendirdi
|30 Nisan 2019 21:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır.
Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin neden olduğu olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."
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