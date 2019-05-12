Özel alt sınıfı bulunan okul personeli, Temininde Güçlük Zammından faydalanabilir mi?

Bilindiği gibi 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli 1 sayılı Cetvelin (D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Bölümünün 4'üncü sırasında; özel alt sınıflar dahil olmak üzere özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda ve yatılı ilköğretim bölge okullarında görevli müdürlerin yararlandırılacağı iş güçlüğü, iş riski ve teminde güçlük zamları sırasıyla 925. 250. 250: müdür yardımcılarının yararlandırılacağı iş güçlüğü, iş riski ve teminde güçlük zamlan sırasıyla 900. 250, 250; öğretmenlerin yararlandırılacağı iş güçlüğü, iş riski ve teminde güçlük /anıları ise sırasıyla 600, 250 ve 250 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemede yer alan "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel \Alt Sınıflar Dahil)" ibaresinde geçen "Özel Alt Sınıflar Dahil" ifadesinin, tümüyle özel eğitime muhtaç çocuklara eğitim veren okulların dışında bulunan eğitim kurumlarının bünyesindeki özel eğitime yönelik sınıfları kapsadığı kuşkusuzdur.

Bu ifadeyle tümüyle özel eğitime muhtaç çocuklara eğitim veren okulların bünyesinde bulunan özel alt sınıfların tabediliyor olması söz konusu değildir.

Zira amaçlanan bu olsaydı, bu ifadeye hiç yer verilmeden de bu amaç karşılanmış olurdu. Kaldı ki bu düzenlemenin, özel eğitime muhtaç. Çocuklara verilen eğitimin farklılığından kaynaklandığı da açıktır.

Bu çerçevede, özel alt sınıfı bulunan okullarda görev yapan yöneticiler ile özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik eğitim verilen özel alt sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, yukarıda belirtilen zam göstergelerinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR