Kiraladığı evlerdeki eşyaları satıp geçimini sağladı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kiraladığı 4 evdeki eşyalarını satarak geçimini sağlayan bir şüpheli yakalandı.
|30 Nisan 2019 20:37
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde bir kişinin eşyası ile birlikte kiraladığı evlerdeki eşyaları sattığı yönünde duyum alınması üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmalarda A.K. isimli şüphelinin, İsabeyli'de içi eşyalı 4 evi kiraladığı ve içindeki eşyaların tümünü sattığı ev sahiplerinden öğrenildi.
Yapılan çalışma kapsamında şüpheli A.K., bir araç kiralama şirketinden araç kiralarken yakalandı. A.K'nin daha önceden yapılan GBT sorgusunda, güveni kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlarından 9 arama kaydının olduğu tespit edildi. A.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.
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