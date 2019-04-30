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Erik altın yılını yaşıyor

Mersin'in Mut ilçesinde ilk çıktığında tanesi 10, kilosu 1000 TL'den alıcı bulan turfanda erik 4 ila 12 lira arasındaki fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.
 30 Nisan 2019 20:45
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Erik altın yılını yaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 35 bin ton erik rekoltesi beklediklerini belirtti. İlk çıktığında kilosu 1000 lira olan can ve papaz eriğinin kilosunun kalitesine göre 4 ila 12 lira arasında satıldığını belirten Acar, "Mut'ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

Acar, Mut'un mikro klima iklim özelliğe sahip olması dolayısıyla burada yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti ve aroması olduğunu ifade etti.

Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise, "Kaliteli erik üretiminin ödülünü 6 yıldır fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor cebimiz parayla doluyor" dediler.
Anadolu Ajansı
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