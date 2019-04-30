Böylesi görülmedi! Kendisini stajyer hemşire olarak tanıtıp...
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer olarak tanıtan ve çok sayıda hasta ile hasta yakınının eşyasını çalan kadın, polisi harekete geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
|30 Nisan 2019 20:55
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Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer hemşire ve Acil Tıp Teknisyeni olarak tanıtan kadın, değişik servislerde bir aya yakın çalıştı. Geceleri hastaneye, hastalara müdahalede de bulunan sahte sağlıkçı, bu süre zarfında çok sayıda hasta ve hasta yakınının değerleri eşyalarını çaldı.
İki personelin eşyalarını çaldıktan sonra ortadan kaybolan sahte sağlıkçının yakalanması için hastane yönetimi, polise başvurdu. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis, geniş çaplı araştırma başlattı.
Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.
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