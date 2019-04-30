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Binali Yıldırım: Darbe girişimi hiçbir şekilde kabul edilemez

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Venezuela'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
 30 Nisan 2019 20:58
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Binali Yıldırım: Darbe girişimi hiçbir şekilde kabul edilemez

Yıldırım Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Demokrasinin egemen olduğu toplumlarda, milli iradenin tecellisi sonucu iş başına gelmiş yönetimlere yönelik darbe girişimi hiçbir şekilde kabul edilemez. Halkın iradesini yok sayan her türlü müdahaleyi reddediyor, #Venezuela halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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