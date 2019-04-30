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Bu araba şimdilik duvarda yürüyor, hedef tavanda yürütmek

Aydın'ın Nazilli İlçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının ikincisi Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Her yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen 4006 bilim fuarı seçmelerinde sergileme hakkı kazanan ilçedeki 6 okul arasına girmeyi başaran Meslek Lisesinin sergilediği 20 proje arasında yer alan ve geleceğin projeleri arasında yer almaya aday duvarda yürüyen araba başta olmak üzere güneş panelli soğutma sistemleri gibi çok sayıda proje ilgi odağı oldu.
 30 Nisan 2019 21:18
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Bu araba şimdilik duvarda yürüyor, hedef tavanda yürütmek

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün ve Mehmet Gediz, AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Belediye Meclis Üyeleri, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımı ile açılışı gerçekleştirilen fuarda toplam 20 proje sergilendi. Birbirinden ilginç projelerin yer aldığı fuarda davetliler stantların başından uzun süre ayrılamadı. Stantlardaki proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenlerden projeler hakkında bilgi alan davetliler geleceğe ışık tutacak olan çok sayıda projenin mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Duvarda yürüyen araba yapan ancak gerekli maddi imkana sahip olamadıkları için projeyi geliştirmede yetersi kaldıklarını ifade den proje sahibi öğrenciler eğer gerekli desteği alırlarsa arabalarını tavanda da yürütebilecek bilgiye sahip olduklarını belirttiler. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen fuara katılan davetlilere tavuklu pilav, ayran ve helva ikramında da bulunuldu.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, yaptığı açıklamada; "TÜBİTAK Bilim Fuarları özellikle sanayi ile işbirliği içerisinde olan Mesleki Liseler açısından bizim fuarlarımız diğer okullara göre daha kaliteli geçmektedir. Daha öncelerde de olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz birbirinden güzel başarılı projeler ortaya çıkardılar. Meslek liselerinin ayrıcalığını bir kez daha ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerimizin yaklaşık bir yıl öncesine kadar da dayanan emek harcadığı projelerle görücüye çıktık. Günümüzün ve geleceğin teknolojisi var bu fuarda. Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu belirten projeler var. Biz meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz. Bizler eğitimciler olarak kendimize güvendiğimiz sürece gençlerimiz her şeyi yapabilir. Bu kapasite öğretmenlerimizde ve öğrencilerimizde var. Gerçekten çağın ötesi dedikleri olayı yakalayabiliriz. Bu anlamda zaten bir sıkıntımız yok. Gençlerimizin bugün duvarda yürüttükleri arabayı yakın zamanda tavanda da yürüdüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, 4006 bilim fuarının ikincisini Nazilli merkezinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Serginin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından da hazırlanması nedeniyle buradaki projeler daha bilimsel amaçlı ve teknik konuları içeren, çocuklarımızın ileriye dönük, gerek sanayide gerek se evlerde kullanılabilecek projeleri içeriyor. Projeler de günümüzün şartlarına uygun projeler olarak göz çarpıyor. Birbirinden güzel ve başarılı projeleri nedeniyle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Geleceğe ışık tutacak projelerle meslek liselerimiz gözbebeğimiz. Bakanlığımızın da büyük önem verdiği meslek liselerine halkımızın da ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak da, konuşmasında, "Meslek lisemizin projeleri adına yaraşır bir şekilde teknik, detaylı ve geleceğe ışık tutacak projeler. Öğrencilerimizin böylesine güzel projelerle ilgilendiğini görmek, bu tür projelerin varlığını görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Bugün gelişmiş ülkelerde her çocuğumuzun üniversite okuması beklenmiyor. Ara eleman ihtiyacının karşılanması ve kalifiye elemanların yetişmesi için meslek liselerimizin önemi çok büyük" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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