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O babaya ceza şoku!

Bursa'da yaşı küçük oğluna otomobil kullandırıp cep telefonu ile görüntüsünü çeken babayı tespit eden polis, 2 bin 18 lira ceza kesti.
 30 Nisan 2019 21:21
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O babaya ceza şoku!

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Sürücü kursu çalışanı olduğu belirlenen E.R.(40) isimli bir kişi 13 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp kendisi de yan koltuktan cep telefonuyla görüntülerini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken görüntülerin peşine düşen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabından aracın sürücüsüne ve plakasına ulaştı. Telefonla dün gece emniyete davet edilen E.R.'ye ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira ceza kesildi. Yediği ceza ile şok olan E.R.'nin ifadesinde oğlu için özel bir gün olduğunu, bunun için ödüllendirmek isteyip, böyle bir hareket yaptığını, görüntüleri ise eşinin istemeden sosyal medyada paylaştığını bildirdiği öğrenildi. Ceza makbuzunu alan E.R. görüntülerdeki otomobille bir süre sonra emniyet binasından ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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