1 yıldır elektriği bağlanmayınca çareyi araba aküsünde buldu

Satın aldığı araziye imkanları doğrultusunda ev yaptığını belirten Terzi, bütün müracaatlarını yapmasına rağmen evine elektrik bağlanmadığını iddia etti.

Sesini hiç kimseye duyuramadıklarını ve bir yıldır elektriksiz yaşadıklarını dile getiren Nurgül Terzi, "Kendi elektriğimizi bağlatabilmek için çalmadığımız kapı kalmadı kimseye derdimizi anlatamıyorum. Günümüzde, evlerde birçok iş elektrik ile görüldüğü için evimizin elektriğini akümle sağlıyoruz. Elektrik olmadığı için çamaşırları elimde yıkıyorum. Bozulacak gıdalarımı balkonda bırakıyorum. Elektrik olmadığı için gece mandıraya girip hayvanlarımla ilgilenemiyorum. Tek isteğim evime elektrik bağlanması" dedi.

Terzi'nin tek isteği ise bir an evvel elektriğini kavuşmak olduğunu kaydetti.