Destek eğitim odasında kimler görev alır, kimler alamaz?
|13 Mayıs 2019 10:05
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Özel Eğilim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Destek eğitim odası" başlıklı 25. maddesinde, destek eğitim odalarında hangi öğretmenlerin görev alabileceği, şu şekilde gösterilmiştir:
; "(1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikleri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.
g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez."
DESTEK EĞİTİM ODASINDA KİMLER GÖREV ALIR?
Yukarıda yer verilen yönetmelik hükmüne göre;
1-Özel eğitim öğretmenleri.
2-Okul öncesi öğretmenleri.
Daha önceki yönetmeliğe ve görüş yazılarına göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasına görev alamıyor iken şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasında görev almaktadırlar. Bu nedenle "Destek eğitim odalarında öğretmen görevlendirmeleri ve ek dersleri nasıl olacak?" haberimizde yer verdiğimiz görüş yazıları okul öncesi öğretmenleri bağlamında geçerliliğini yitirmiştir.
3-Sınıf öğretmenleri.
4- Diğer alan öğretmenleri.
5- Üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri.
"Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?" haberimizde yer verdiğimiz görüş yazısına göre destek eğitim odasında ihtiyaç halinde ücretli öğretmenlerde görevlendirilebilmektedir.
6- Norm fazlası öğretmenleri.
Ayrıca norm fazlası öğretmenlerin eğitim odasında görev alıp alamayacağına ilişkin aşağıdaki görüş yazısında; "Ayrıca, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren öğrencilere sunulan destek hizmetlerin aksamaması adına destek eğitim odasında görevlendirilecek öğretmen ihtiyacım karşılamak amacıyla il ve ilçelerde norm fazlası durumunda olan öğretmenlerin destek eğitim odasında görevlendirilmesi uygun mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda norm fazlası durumunda olan öğretmenler aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saatini farklı destek eğitim odalarında görevlendirilerek de tamamlayabilirler."açıklaması da bulunmaktadır.
Not: yazının norm fazlası öğretmenler dışındaki görüşleri geçersizdir.
DESTEK EĞİTİM ODASINDA KİMLER GÖREV ALAMAZ?
1- Okul müdürü.
2- Müdür yardımcıları.
3- Müdür yetkili öğretmenler
Daha önceki yönetmeliğe ve görüş yazılarına göre okul yöneticileri destek eğitim odasına görev alabiliyorlar iken şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre okul yöneticileri destek eğitim odasında görev alamamaktadırlar. Bu nedenle "Destek eğitim odasındaki görev, yöneticilerin aylık karşılığı ders saatlerinden sayılır mı?" haberimizde yer verdiğimiz görüş yazısı geçerliliğini yitirmiştir.
Ayrıca Müdür yetkili öğretmenlerin destek eğitim odasında görev alıp alamayacağına ilişkin aşağıdaki görüş yazısında; "okul yöneticiliği görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlerinde destek eğitim odasında görev alamayacağı değerlendirilmektedir." açıklaması da bulunmaktadır.
Ahmet KANDEMİR
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