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Elini koltuğa sıkıştıran çocuğun parmağı koptu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, elini konferans salonundaki koltuğa sıkıştıran 4 yaşındaki çocuğun parmağı koptu.
 30 Nisan 2019 22:00
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Elini koltuğa sıkıştıran çocuğun parmağı koptu

Alınan bilgiye göre, Nehir Yavuz (4), ailesi ile ortaokul öğrencileri tarafından düzenlenen türkü gecesi için Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Teknik Lisesi Konferans Salonu'na geldi.

Burada elini koltuğa sıkıştıran Yavuz'un parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralı çocuk ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, hastaneye giderek Nehir Yavuz'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı
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