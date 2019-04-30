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Park halindeki araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de park halindeki otomobilin 30 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 30 Nisan 2019 22:10
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Park halindeki araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Artvin Seyitler yolunda bir işletmenin önünde malzeme boşaltmak için park halinde duran 41 UB 506 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanıp alt kısımdaki yola düştü.

Kazada otomobilde bulunan Lale Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Esma Damla Yıldız ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk'ün cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı
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