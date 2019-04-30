Okul forması çalındı diye bir hafta boyunca ağladı
|30 Nisan 2019 22:16
|Yazdır
Taşdemir ailesinin iddialarına göre, gece saatlerinde herkes uyurken eve giren iki hırsız, evdeki eşyaların yanı sıra 6. sınıfa giden Sevgi Taşdemir'in okul formalarını da çaldı. Maddi imkansızlıklarla mücadele eden Taşdemir ailesi halısız evde yaşamak zorunda kaldı. Evin tek serili yeri olan mutfakta bütün işlerini yapan aile yardım edilmesini bekliyor.
"Formam olmadığı için 1 hafta boyunca ağladım"
Okula formasız gitmek zorunda kaldığı için bir hafta boyunca ağladığını belirten Sevgi Taşdemir, "Bir hafta boyunca okul kıyafetlerim çalındı diye ağladım. Biz uyurken evimize hırsız girdi. Annem kardeşime su vermek için uyanınca balkonda iki kişinin olduğunu gördü. Biz de hemen korkup polisleri aradık. Bu olaydan bir süre sonra bu hırsızlar bizim eve tekrar girdi. Ne kadar eşyamız varsa hepsini çaldılar. Benim okul kıyafetlerimi de çaldılar. Ben bir hafta boyunca okul kıyafetlerim çalındı diye ağladım. Okula gidemedim. Daha sonra okula gidip öğretmenlerime durumu anlattım. Okul müdürlerimin de haberi oldu. Bana normal sivil kıyafetlerimle okula gelebileceğimi söylediler" diye konuştu.
Daha iyi bir eğitim almak istediğini belirten Taşdemir, kendilerine yardım edilmesini istedi. Taşdemir, "Bu sene 6. sınıfa gidiyorum. Gelecek sene 7. sınıfa gideceğim. Okul masraflarımızı karşılamamız çok zor oluyor. Bize yardım edilsin istiyorum'' ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Köye muhtar seçilen kadın ve ekibi kolları sıvadı
30 Nisan 2019 23:37
|Bu okulun bodrumunda şampiyonlar yetişiyor
30 Nisan 2019 23:33
|Ayşe teyzenin dünyası 65 yıl sonra aydınlandı
30 Nisan 2019 23:28
|Yaralı köpeğe polis sahip çıktı
30 Nisan 2019 23:12
|Aydınlı öğretmen kansere yenildi
30 Nisan 2019 23:08
|Havalar ısınıyor, uzmanlar keneye karşı uyardı
30 Nisan 2019 22:45
|Huzurevinde kalma yaş sınırı yükseliyor
30 Nisan 2019 22:36
|'Sıcaklar bastırmadan klimalara tedbir alınmalı'
30 Nisan 2019 22:33
|Öldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandı
30 Nisan 2019 22:30
|150 kişilik geçici iş için bin 688 kişi başvurdu
30 Nisan 2019 22:25