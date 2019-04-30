Kazada ölen çocukları için adalet istiyorlar

Manisa'da 9 yıllık evli olan ve biri kız, ikisi erkek 3 çocuk sahibi Hasan-Raziye Bahatır çifti 10 Nisan tarihinde yaşanan kaza sonrası 5 yaşındaki ikiz çocuklarından Yağız Bahatır'ı kaybetti. Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında traktör sürücüsünün çarpmanın ardından iki kez daha hamle yapması sonucu çocuklarının hayatını kaybettiğini dile getiren aile bunun bir kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sürücünün çarpma anında sonra yaptığı hamleler görülüyor.

"Kaza demek istiyoruz ama kaza değil"

İkiz çocuklarından Yağız'ı kaybettiği yerde olay anını anlatan baba Hasan Bahatır, "Saat 18.02 civarında oğlum teyzesiyle birlikte teyzesinin nişanlısının doğum gününe gidiyordu. Hepimiz iş çıkışı oraya gitmeyi düşünüyorduk. O da teyzesiyle el ele tutuşup kaldırımda yürüyerek doğum gününe gitmek isterken doğum gününde oğlumuzun ölüm gününü yaşadık. Hava hafif yağmurluydu, yerler ıslaktı. Kaza demek istiyoruz ama kaza değil, bir yerde artık cinayete giriyor. İlk vurduğu an kazaydı belki ama ilk vurduğunda oğlum sağdı. İkinci kez geriye çıkması, üçüncü kez yeniden üstüne sürmesi bu bize cinayet gibi geliyor. Cezaların çok hafif olduğunu duyuyoruz. Sürücünün bir iki ayda serbest kalınacağı söyleniyor. Bu bizi daha da ürpertiyor, içimizi kan ağlatıyor. Kaldırımda el ele yürüyorlar. Işıklar yeşil yanıyor ve araçlar geçmeye başlıyor. Oğullarım yaya geçidinin olduğu yere kadar yavaş yavaş gitmeye devam ediyorlar teyzesiyle birlikte. Traktör hızla karşıdan geliyor, hızının kaç olduğunu bilmiyorum ama baya bir hızlı şekilde geliyor. Şoförün anlattığına göre frene basmak istemiş, frenin kancası takılı mı değil mi bilmiyorum, traktörlerde kanca sistemi varmış. Traktörün önü silah gibi benim oğluma doğru dönüyor. Oğlumu çiğniyor. İlk vurduğu anda oğlum sağ. Tanıkların hepsi sağ olduğunu söylüyor. Şoföre 'dur gitme' diyorlar şoför kendisini geri çekiyor. Çekince ikinci kez eziyor. İkinci ezdiğinde yol kapandığından dolayı yolu açmak için üçüncü hamleyi yapıp tekrar ileri sürüyor. Ondan sonra traktörüne dönüp köşede yarım saat kadar bekliyor. Yarım saat bekledikten sonra ambulanstakiler oğlumun üzerine mavi torbayı örtüp buradan uzaklaşıp bakkala saklandığı söyleniyor. Bir aylık tutukluluk süresi vardı. Bu 16 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak bizi çağırmıyorlar sadece hakimle sürücü olacak. Belki bu tarihte serbest kalacak. Haziran'ın 18'inde de oğlumun asıl duruşması olacak" dedi.

Oğlunun son görüntülerine bakıp bakıp ağlıyor

Günlerdir gözyaşları dinmeyen anne Raziye Bahatır, "Oğluma çarptı, yetmedi bir daha çarptı iki defa. Sanki oğlumu öldürmek için oraya gelmişti. Kendini savunmuş, ifadesini okudum. O yolda savunacak hiçbir şey yok. Belki dersiniz, 'Annesin yüreğin yanıyor, ondan söylüyorsun' ama hiçbir çocuk kaldırımda ölmez. Kardeşi yanımda yalnız kaldı. Oğlum Muhammed Ege biraz önce bana lego parçası getirdi 'Bu Yağız'ın anne, sakla bunu Yağız oynasın' dedi. Varsa yürekleri gelsinler çocuğuma anlatsınlar. Bugün gidin yolda hangi araba kaza yaparsa yapsın arkadan çarpan her zaman suçludur. Ama benim oğluma kaldırımda çarptılar. Muhammed Ege bana kazayı anlatıyor. Diyeceksiniz ki bu çocuğun hayal gücü fazladır. Hayır, benim oğlum asla yalan söylemez. Kazayı öyle bir anlatıyor ki sanki ben orada yaşadım. Neden Yağız'ı kimse kaldıramadı diyor. Ben kaldıramadım onu diyor. Benim evladıma, aileme, çocuğuma bunu yaşatmaya hiç hakları yoktu. Benim yüreğim gerçekten yanıyor ama başka bir annenin yüreği yanmasın. Şuana kadar hangi avukata gittiysem, hangi savcıya çıktıysam yasa gereği en fazla 15 yıldır bunun cezası. 15 yıldan iyi halden 3 aya düşüyor. Eğer ki kaldırımda bir insan ölüyorsa ve yasa gereği cezası buysa ben bu adaleti tanımıyorum. Yeşil ışık yanıyor, git yolunda, git duvara çarp, taşa çarp, bir yere çarp ya. Öyle bir gaza basıyor ki o videoda onun gaza basışı benim yüreğimden parça parça alıyor. Benim çocuğumun kaburga kemiklerini kırdı, yetmedi boynunu kırdı. Benim evladımı gözü açık bıraktı. Eğer varsa bir adalet yerini bulsun, yoksa ben daha bir şey diyemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlu Yağız'ın kazadan 2 gün önce çektiği son videosuna bakarak ağlamaya devam eden Raziye Bahatır, ikizlerden hayatta kalan Muhammed Ege'nin bir şey olduğunun farkında olduğunu ama ne olduğunu daha tam olarak kavrayamadığını da sözlerine ekledi.

"Devletin bunları aydınlatması lazım"

Yakalanan sürücünün 69 yaşında bir adam olduğunu kaydeden Baba Hasan Bahatır, "Yakalanan adam 69 yaşında hafif kambur gözüküyor polis görüntülerinde. Yaşlı bir amca. Bir tane oğlu varmış 52 yaşında. Bize denilen bilgiye göre bu adam 2-3 senedir hiç sakal tıraşı olmamış. Olay günü sakal tıraşı olma gereği duymuş. Olay 18.03'te olmuş, karakola teslim olma saati 20.00. Biz de şüpheleniyoruz. Dedikleri kelime şu 'ben babamı aldım direkt karakola gittim.' Barbaros Karakoluna en fazla 4 dakikada gidilir. Niye bu kadar beklendi. Görüntülerde kazayı yapanın mesaj yazdığı görülüyor. Bizim öğrendiğimiz kadar yaşlı amca telefonla mesaj yazmasını bilmiyor sadece konuşmak için kullanıyor. Devletin bunları aydınlatması lazım. Şimdi biz iki şüpheyle yaşıyoruz. Kazayı yapan yaşlı adam mı, oğlu mu? Bunun aydınlatılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaza

Kaza 10 Nisan tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda teyzeleri Dilan Akboğa ile yürürken o sırada yoldan geçen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörün altında kalan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Yağız Bahatır hayatını kaybederken, Muhammet Ege Bahatır ve teyze Dilan Akboğa yaralandı. Kaza sonrası sürücü M.A.T., 2 saat sonra emniyet güçlerine teslim olurken kazayla ilgili dava sürecinin devam ettiği öğrenildi.