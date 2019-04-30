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'Sıcaklar bastırmadan klimalara tedbir alınmalı'

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, sıcaklar bastırmadan klima sistemlerinin tedbir alınması gereken ürünlerin başında geldiğini söyledi.
 30 Nisan 2019 22:33
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'Sıcaklar bastırmadan klimalara tedbir alınmalı'

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, sıcak havaların başlamasına kısa süre kala özellikle soğutma sistemiyle öne çıkan klimalar hakkında açıklama yaptı. Her ne kadar iklimlendirme sistemlerinin ısıtma ve soğutma sistemleri olarak bilinse de çok soğuk havalarda özellikle klima sistemlerinin verimden düşmesi ve kombi ve soba gibi ısı vermemesi, bu sistemlerin genel olarak soğutma aracı olarak kullanılmasını kültür haline getirdiğini belirten Yurttaş, "Bundan 10 sene öncesine kadar sadece AVM, otel, kamu binaları, özel şirketler ve sınırlı sayıda evde kullanılan iklimlendirme sistemleri, bugün neredeyse hayatımızın vazgeçilmezi olarak tüm yaşam alanlarımıza girmiş durumda. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte iklimlendirme sistemlerinin de önemi bir kez daha gündeme gelmeye başlayacaktır. Filtre temizlikleri yapılacak, özellikle klima gazları gerekiyorsa ilave dilecek gibi bir dizi bakım yapılacak. Ancak birçok kişi, klimalarının sıcaklığa bağlı giriş-çıkışları başta olmak üzere, otomatik ayar yapmasını sağlayan elektronik kartlarının yanmaması için tedbir alması gerektiğini bilmediği için tedbir almayacak. Özellikle sıcaklıkların çok yoğunlaştığı dönemlerde klima sistemlerinin hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte elektrik tüketimi artacak, klima sistemlerimiz daha yoğun ve sürekli çalışmaya başlayacak ve elektrik sistemlerinde yoğun kullanma bağlı giriş çıkışlardan kaynaklı dalgalanma artacaktır" dedi.

"Voltaj dalgalanmaları en iyi ihtimalle klima sistemlerinin elektronik kartlarına arıza verebilir"

Evren Yurttaş, halk dilinde voltaj dalgalanması olarak bilinen, teknik adıyla aşırı gerilimler yaşanan devreye giriş çıkışlarla doğru orantılı olarak arttığını ve en iyi ihtimalle klima sistemlerinin elektronik kartlarına arıza verebildiğini kaydederek, "Çok daha kötü senaryoda ise yüklenmelerle ortaya çıkan trafo yükünün olması gerektiğinden fazla artmasıyla trafonun yanması ve sisteme yüksek voltajın sürekli gelmesiyle oluşacak yangınlardır. İç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde yer alan ve aşırı gerilim sönümleyici ismiyle teknik tarifi yapılan ürünleri kullanarak, hem klima sistemlerinizin elektronik kartlarını koruyabilir, hem de olası yıldırım ve trafo patlaması gibi sorunların yangına sebep olmasını engelleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yeni nesil parafudr ismiyle Trimbox, 12 yıldan beri birçok kamu şartnamesi, sektör liderleri ve çözüm arayıp bulamayan binlerce müşterisine uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla koruma sunduğu bilgisini veren Yurttaş sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sayede hem ekstra kart yanması bedellerinden, hem de aşırı gerilim kaynaklı yangınlardan klimalarınız başta olmak üzere tüm sistemlerinizi koruyabilirsiniz. Fabrikalarda her makineye veya sisteme 1 adet takılan Trimbox, otel, hastane, AVM ve kamu binası gibi yerlerde sistemlere montajı yapılıyor. Ev için ise, klima için aldığınız 1 adet Trimbox, tüm evinizi koruyor. Trimbox, sıcaklar bastırmadan klima sistemleriniz için tedbirini almanız gereken ürünlerin başında geliyor".
İhlas Haber Ajansı
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