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Ölüm ekmek almaya giderken yakaladı
Adana'da ekmek almak için bakkala giden 67 yaşındaki kadın yolda hayatını kaybetti.
|30 Nisan 2019 22:39
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin semt pazarına gelen vatandaşlar yol kenarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis ise yaptığı çalışmada kadının 67 yaşındaki Zeynep İnci olduğunu ekmek almak için evden çıktığını ancak yolda hayatına kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede kadının ölümünde dış müdahale olmadığı belirlendi. Kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
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