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Kızamık sebebiyle sağlık ocağı karantina altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık vak'ası sebebiyle sağlık ocağı karantina altına alındı. Sağlık ocağına gelen vatandaşlar geri döndü.
 30 Nisan 2019 22:42
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Kızamık sebebiyle sağlık ocağı karantina altına alındı

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan 3 Nolu Sağlık Ocağı kızamık vak'ası görülmesi sebebiyle karantinaya alındı. Sabah saatlerinde sağlık ocağına getirilen küçük çocukta kızamık görülmesi üzerine sağlık ocağı boşatıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde bulaşıcı hastalık sebebiyle bakanlıktan alınan izinle sağlık ocağı karantina altına alındı. Ocakta yapılacak olan dezenfekte çalışmalarının ardından yarın tekrar hasta kabulüne başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan sağlık ocağına gelen vatandaşlar, kapıların kapalı olduğunu ve ikaz yazısını gördükten sonra tedavi olamadan evlerine döndü. İnegöl'de geçtiğimiz günlerde kızamık sebebiyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde kırmızı alarm verilmiş, hastaneye getirilen 22 yaşındaki genç kız karantinaya alınmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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