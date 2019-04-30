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Havalar ısınıyor, uzmanlar keneye karşı uyardı

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, vücuda tutunan keneyi çıkarmak için kişilerin kendi başlarına hareket etmemeleri ve en yakın sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğini söyledi.
 30 Nisan 2019 22:45
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Havalar ısınıyor, uzmanlar keneye karşı uyardı

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgi verdi. KKKA hastalığının keneler tarafında bulaşan, zoonotik enfeksiyona sebep olan bir hastalık olduğunu ifade eden Canbulat, "Bu hastalık hayvanlara bulaşmasının yanında insanlara da bulaşabilmektedir. Virüs enfekte kenelerin insan bedenine yapışmasıyla diğer bir tabirle kanı emmesi sırasında salgıladıkları tükürük ya da virüsü taşıyan hayvanların kan, doku ve vücut sıvaları ile temasa geçilmesi durumunda bulaşmaktadır" dedi.

"Çıkarma işlemi sonrası, çıkarılan yere tentürdiyot ya da antiseptik bir solüsyon dökülmeli"

Hastalığın ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, bulantı, kusma, ishal, kızarıklık, karaciğerde büyüme ve kanama olarak belirgin etkiler gösterdiğini aktaran Canbulat, "Bununla birlikte yüksek ateş, kas ağrıları, bölgesel ağrılar, kusma, ishal ve cilt içi kanamalar gözükebilmektedir. Vücudunda bulunan keneyi çıkarmak için kişilerin kendi başlarına hareket etmemeleri ve en yakın sağlık kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir imkanları bulunmuyorsa, kene kesinlikle koparılmadan, ezilmeden ya da patlatılmadan çıkarılması gerekmektedir. Çıkarma işlemi sonrası, çıkarılan yere tentürdiyot ya da antiseptik bir solüsyon dökülmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Hastalığın kesin bir tedavi yöntemi bulunmadığını kaydeden Canbulat, "Bu nedenle söz konusu hastalığı barındıran kişilerin gözetim altında, destek tedavisi uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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