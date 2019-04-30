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5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın ölümüne ilişkin dava

İzmir'de tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un ölümüne ilişkin görülen davada ifade veren sanık doktor, çocuğa sağ ve sol akciğerden iğne ile granül uyguladıklarını söylerken, çocuğun babası ise ölü muayenesinde herhangi bir iğne izine rastlanmadığını söyledi.
 30 Nisan 2019 22:48
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5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın ölümüne ilişkin dava

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altındayken hayatını kaybeden 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un ölümünde ihmali olduğu öne sürülen doktorlar E.B.Ç.K. ile E.A.'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına baba Murat Işıksoy ve anne Asiye Işıksoy ile doktor M.D.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Olay günü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim olarak görev yaptığını söyleyen M.D.Ö., "Öksürük ve solunum şikayetiyle gelen hastayı ilk önce ben değerlendirdim. Oksijen satürasyonu yüzde 90-92 civarındaydı. Sonrasında kıdemli doktorla nöbetçi uzmanıma haber verdim. Muayenesi yapılıp filmleri çekildi. Anestezi yapılması için 3 saat daha açlık durumu olması gerektiğini öğrendik. Sağ ve sol akciğerinden granül uyguladık. Çocuğun ölümünde herhangi bir suçum yok" dedi.

Çocuğun babası Murat Işıksoy ise Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un ölü muayenesinde granül yapıldığına ilişkin herhangi bir iğne izine rastlanmadığını söyledi.

Hakim, sanık doktorların esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için davayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, 27 Mart 2017'de Recep Tayyip Erdoğan ismini verdikleri 5 yaşındaki çocuklarını rahatsızlanması nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine götürdü. Gece saatlerinde hastaneye getirilen çocuğun sabah vefat etmesi üzerine, çocuğun tedavisinden sorumlu olan doktorlar hakkında, çocuğun ölümünde kusurlu bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti, doktorlar E.B.Ç.K. ve E.A.'nın Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un ölümünde kusurlu olduklarını tespit etti. Hazırlanan iddianamede, E.B.Ç.K. ve E.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılarak, cezalandırılmaları istendi.
İhlas Haber Ajansı
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