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Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası

Antalya'da midilli cinsi atlara içki içirdikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 üniversite öğrencisine 742'şer lira para cezası verildi.
 30 Nisan 2019 22:57
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Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası

Antalya'da eğlenmek için gittikleri parkta midilli cinsi atlara içki içirdikleri iddia edilen 4 kişiye 742'şer lira para cezası kesildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Kemer ilçesindeki bir otele yerleşti. Kuzdere Mahallesi'ndeki bir macera parkına giden öğrencilerden dördünün, parktaki midilli cinsi atlara içki içirdiği öne sürüldü.

Öğrencilerin, atlara içki verilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan'ın başvurusu üzerine öğrenciler, kaldıkları otelde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan öğrenciler, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 742'şer lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Avukat Ersan, gazetecilere, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak söz konusu kişiler ve at çiftliği hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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