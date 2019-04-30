Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası
|30 Nisan 2019 22:57
|Yazdır
Antalya'da eğlenmek için gittikleri parkta midilli cinsi atlara içki içirdikleri iddia edilen 4 kişiye 742'şer lira para cezası kesildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Kemer ilçesindeki bir otele yerleşti. Kuzdere Mahallesi'ndeki bir macera parkına giden öğrencilerden dördünün, parktaki midilli cinsi atlara içki içirdiği öne sürüldü.
Öğrencilerin, atlara içki verilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan'ın başvurusu üzerine öğrenciler, kaldıkları otelde gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan öğrenciler, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 742'şer lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Avukat Ersan, gazetecilere, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak söz konusu kişiler ve at çiftliği hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|O babaya ceza şoku!
30 Nisan 2019 21:21
|Görevden ayrılan kamu personeli için açıklama
30 Nisan 2019 15:47
|YSK'nın İstanbul kararı bu hafta çıkmayabilir
30 Nisan 2019 13:23
|Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Nisan 2019 12:59
|KDK, 1 yılda 250 dilekçe yazana, vasi tayin ettirdi
30 Nisan 2019 12:52
|Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26
|OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
30 Nisan 2019 11:00
|Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59
|İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
30 Nisan 2019 09:53
|Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50