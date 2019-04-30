Bakan Albayrak: Güçlü ve yoğun iletişim halinde olacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden ihracata dayalı ekonomi modeliyle ilgili paylaşımda bulundu.
|30 Nisan 2019 23:05
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Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'ın himayelerinde, elçiliklerimizde görevli ticaret müşavirlerimiz ile bir araya geldik. İhracata dayalı ekonomik büyüme modelimizin başarısı için tüm müşavirlerimiz ile güçlü ve yoğun iletişim halinde olacağız." ifadelerini kullandı.
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