Hakkari'deki darbe girişimi davasına devam edildi
|30 Nisan 2019 23:20
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Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.
Davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddia edilen, aralarında eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 31 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.
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