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İngiliz turistin gözdesi Türkiye

Londra merkezli turizm şirketi Thomas Cook Tur Operasyonları Başkanı Waggott, "Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak yaz tatili destinasyonları arasında en çok talep edilen ikinci ülke oldu." dedi
 30 Nisan 2019 23:24
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İngiliz turistin gözdesi Türkiye

Merkezi Londra'da bulunan turizm şirketi Thomas Cook'un yayımladığı tatil raporunda, İngiltere'den rezervasyonu yapılan seyahat paketlerinde AB dışındaki ülkelerin payının bir önceki yaza kıyasla yüzde 10 artış göstererek yüzde 47 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Raporda, tatil paketi satışlarında geçen yıl üçüncü sırada olan Türkiye'nin bu yıl ikinci sıraya yükseldiği belirtilerek, "Türkiye, bu değişimden en fazla faydalanan ülke. Türkiye, tatil paketi satışlarında Yunanistan'ı geride bırakarak bu yıl en popüler ikinci tatil destinasyonu oldu." değerlendirmesine yer verildi.

Thomas Cook'un raporunda, Türkiye'nin, şirketin uçuş rezervasyonlarında yüzde 25'lik paya sahip olduğu, "Türkiye, AB dışında olmasından kaynaklı çekiciliğinin yanı sıra, paranın karşılığında sunulan değer, seçenek çeşitliliği, kumsalları, tuz gölleri, antik kalıntıları ile 2019 yılında turizm gözde noktası olma pozisyonunu sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, İngiliz turistin 2019 yılında en çok tercih ettiği ülkelerin sırasıyla İspanya, Türkiye, Yunanistan ve ABD olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Thomas Cook Tur Operasyonları Başkanı Will Waggott, "Britanya, politik açıdan son derece benzersiz bir dönemden geçiyor olabilir. Fakat yurt dışında tatil yapmak konusundaki isteğimiz net. Raporumuz politik karışıklığı farklı açılardan etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu durum kendisini, AB üyesi olmayan her şey dahil destinasyonlara doğru net bir kayma olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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