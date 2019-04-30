Bu okulun bodrumunda şampiyonlar yetişiyor

Görsel sanatlar öğretmeni Hakan Köroğlu ile antrenör Cevdet Doğan öncülüğünde, öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla okulun atıl durumdaki bodrum katı 4 yıl önce spor salonuna dönüştürüldü.

Burada yaptıkları antrenmanlarla başarıyı yakalayan öğrenciler, 20 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Sporcular, mezun olmalarına rağmen çalışmalarına ikinci evleri gibi gördükleri okullarında devam ediyor.

"Çocukların hayatına dokunmak istedik"

Şehit Adem Yavuz Ortaokulu Müdürü Serkan Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halter merkezi gibi çalışmaktan ve elde ettikleri başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Atıl durumdaki bodrum katını halter salonuna dönüştürerek, çocuklar için yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Sert, "Okulumuzda 2 bin 168 öğrencimiz var. Çocukların hayatına dokunmak istedik. Öğretmenlerimizin öncülüğünde 2015 yılında kurduğumuz bu atölyeden Türkiye, Avrupa dereceleri çıktı. Duygu ve Burcu Alıcı kardeşler, Türkiye ile Avrupa derecelerinin ardından 2020 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı." dedi.

Sert, öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu atölye sayesinde haltere 100'e yakın sporcu kazandırdık. Spor lisesine devam eden 11 öğrencimiz var. Yaramazlıklarıyla, haylazlıklarıyla ötekileştirilmiş çocuklarımızı, topluma faydalı hale getirdik. İlk başlarda 'halter boy kısaltır' gibi bir algı vardı. Bu algıyı yıkmak için velilerle görüştük. Bu arada çocuklarımızın çoğu da uzun boylu. Çocuklarımız, gençlerimiz ve halkımız için atölyemizin kapısı sonuna kadar açık."

"Buranın bizim için manevi derecesi yüksek"

Okul salonunda haltere başlayan isimlerden Ayhan Tatar, spor lisesi ikinci sınıfta okuduğunu aktararak, 6. sınıfta arkadaşlarından etkilenerek haltere başladığını ifade etti.

Okulunu çok sevdiğini dile getiren Tatar, "Burada sağlam bir çevremiz oldu, sonra da kopamadık. Haltere burada başladım. Bir daha da gidemedim, bırakmak istemedik. Buranın bizim için manevi derecesi yüksek. İl birinciliği, ikinciliği, Türkiye üçüncülüğüm var. Bundan sonra Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu hedefliyorum. İnşallah dünya şampiyonluğuna kadar giderim." açıklamasında bulundu.

Öğrencilerden Eda Nur Yılmaz ise lise birinci sınıfta eğitim gördüğünü belirterek, arkadaşlarından etkilenerek haltere başladığını kaydetti.

Haltere Adem Yavuz Ortaokulunda başladığı için antrenmanlarına burada devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Arkadaşlarım, hocalarım burada. Onları çok seviyorum. Alıştığım bir yer olduğu için bırakamadım. İl birinciliği, ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğüm var." şeklinde konuştu.