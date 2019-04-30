Emniyette rütbe terfi sınav sonuçları belli oldu
Emniyet Teşkilatı'nda amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfi edebilmek için katıldığı hizmet içi eğitim sınavının sonuçları açıklandı.
|30 Nisan 2019 23:55
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Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 2019 yılı rütbe terfi yöneticilik ile ilgili hizmet içi eğitim sonu sınavı 29 Nisan'da yapıldı.
Sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden duyuruldu.
Sınava giren personel, sınav sonuçlarını e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecek.
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