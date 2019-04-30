Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü yakalandı
|30 Nisan 2019 23:59
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Tekirdağ'da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı iddia edilen uzman çavuş S.D. isimli şahıs, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, kendisine uyuşturucudan işlem yapıldığını, ancak merkez komutanlığında görevli bir astsubayın kendisini soruşturmadan kurtarabileceğini ve karşılığında 10 bin TL para istediğini ileri sürerek komutanlarının bilgisi dahilinde polise bilgi verdi. Bunun üzerine polis, merkez komutanlığında görevli piyade astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki O.Ç. ile buluşmasını istedi.
Polis ekipleri, S.D.'nin O.Ç.'ye vermek üzere olduğu 10 bin TL paranın seri numarasını alarak, her iki şahsın buluşmaları ile ilgili fiziki takip başlattı. Cumhuriyet savcısının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda şahısların buluşma yeri olan 100. Yıl Mahallesi Tahsin Şahinkaya Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan bir çay bahçesinde gerekli tertibatı alan polis ekipleri beklemeye başladı.
Çay bahçesine gelen S.D. ve O.Ç. bir süre konuştuktan sonra , S.D. isimli şahıs çantasındaki 10 bin TL'yi O.Ç.'ye verdi. O.Ç. paraları alıp çay bahçesinden ayrıldığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen astsubay O.Ç., tutuklanıp cezaevine gönderildi.Açığa alınan uzman çavuş uyuşturucu kullanıcısı çıktı
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