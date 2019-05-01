Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
|01 Mayıs 2019 00:38
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün 'mahrem imamları' davasında karar
30 Nisan 2019 23:51
|Hakkari'deki darbe girişimi davasına devam edildi
30 Nisan 2019 23:20
|Ücretli öğretmene bylocktan 6 yıl hapis
30 Nisan 2019 22:22
|Gözaltına alınan 19 öğretim görevlisinden 3'ü tutuklandı
30 Nisan 2019 22:13
|İtirafçı astsubay: Şefkat tokadı ile tehdit ettiler
30 Nisan 2019 21:43
|FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: Eşimden boşanmaya razıyım
30 Nisan 2019 19:12
|FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası
30 Nisan 2019 19:05
|Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
30 Nisan 2019 18:56
|Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 gözaltı
30 Nisan 2019 18:49
|Mavi kategoride aranan terörist yakalandı
30 Nisan 2019 18:45