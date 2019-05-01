En az ithalat yapan il

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mart ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge verileri de paylaşıldı.

Açıklamaya göre, bölge genelinde ihracatta 28,68 milyon dolarla Elazığ ilk sırada, 22,41 milyon dolarla Malatya ikinci sırada, 107 bin dolarla Bingöl üçüncü, 6 bin dolarla Tunceli ise son sırada yer aldı.

En az ithalat yapan iller sırasında ise Tunceli 120 bin dolarla ilk sırada, Bingöl 107 bin dolarla ikinci sırada, Elazığ 1.80 milyon dolarla üçüncü sırada ve Malatya 8.83 milyon dolarla son sırada yer aldı.