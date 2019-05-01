TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) İstanbul'da kapılarını açtı. Birbirinden özel ürünlerin sergilendiği fuarda Anka-Aksungur dikkatleri çekti.

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkat çekiyor. ANKA-AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip bulunuyor.

TVNET Muhabiri Mücahit Topçu, IDEF 2019 fuarında insansız hava aracı Aksungur'un özelliklerini aktardı:

Aksungur, Anka'nın bir üst modeli olarak geliştirildi. Daha önceki insansız hava araçlarından oldukça büyük, adeta bir uçak boyutunda. Birçok mühimmatı taşıma kapasitesi bulunuyor ve oldukça yüksek. Mühimmatların tamamıysa yerli ve milli.

Aksungur'un deneme uçuşları Mart ayında yapıldı. Yıl sonunda TSK'nın envanterine girecek Aksungur, ardından da üretim hızı artırılacak.