1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur

Anka'nın bir üst modeli olarak geliştirilen insansız hava aracı Aksungur, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilendi. 40 saat boyunca havada kesintisiz uçuş yapabilen ve 4000 feet'e kadar çıkabilen araç, bu yıl sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek
 01 Mayıs 2019 07:05
Yazdır
TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) İstanbul'da kapılarını açtı. Birbirinden özel ürünlerin sergilendiği fuarda Anka-Aksungur dikkatleri çekti.

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkat çekiyor. ANKA-AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip bulunuyor.

TVNET Muhabiri Mücahit Topçu, IDEF 2019 fuarında insansız hava aracı Aksungur'un özelliklerini aktardı:

Aksungur, Anka'nın bir üst modeli olarak geliştirildi. Daha önceki insansız hava araçlarından oldukça büyük, adeta bir uçak boyutunda. Birçok mühimmatı taşıma kapasitesi bulunuyor ve oldukça yüksek. Mühimmatların tamamıysa yerli ve milli.

Aksungur'un deneme uçuşları Mart ayında yapıldı. Yıl sonunda TSK'nın envanterine girecek Aksungur, ardından da üretim hızı artırılacak.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası
30 Nisan 2019 22:57		 O babaya ceza şoku!
30 Nisan 2019 21:21
Görevden ayrılan kamu personeli için açıklama
30 Nisan 2019 15:47		 YSK'nın İstanbul kararı bu hafta çıkmayabilir
30 Nisan 2019 13:23
Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Nisan 2019 12:59		 KDK, 1 yılda 250 dilekçe yazana, vasi tayin ettirdi
30 Nisan 2019 12:52
Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26		 Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
30 Nisan 2019 09:53		 Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
Güneş gözlüklerinde büyük indirim
Erkek pantolonlarında büyük indirim
Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
Alışverişe başla
1 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
En az ithalat yapan il
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyanmadan önceki ilk 10 dakika 1
caiz 2
alanyaspor'lu oyuncuların kaza yapması 4
düdüklü tencerede ayva reçeli 4
barista kahve makinesi 1
Pozitif olmak 9
mart ayı 2
üzünç 2
sivilce 1
ice man 2
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Samsun Tekkeköy İmar 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam