1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti

Adalet Bakanlığına hakim ve savcılarla ilgili yapılan şikayetler dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmalarla FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle 5 bine yakın hakim ve savcı ihraç edildi. Bu sayede FETÖ yargı içerisinden temizlendi
 01 Mayıs 2019 06:50
Yazdır
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti

İhraç edilen FETÖ mensuplarının yerine hakim ve savcı takviyesi de yapıldı. Yeni dönemde yürütülen soruşturmalar devam ederken, vatandaşlardan savcılar hakkında Adalet Bakanlığına çok sayıda şikayet geldiği görüldü.

Bakanlık yetkililerinin masasında, savcıların idari görevlerini yapmadıklarına ilişkin toplamda 270 şikayet dosyası bulunuyor. Vatandaşlar, savcıların en çok yapılan ihbarın işleme koymamasından rahatsız. Bu kapsamda toplamda 117 dosya var. FETÖ soruşturmalarını yürüten birinci sınıf hakim ve savcılara yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından verilen 'soruşturma yapılması talebinde bulunulmasına gerek görülmeyen' karara itiraz edenler de dosyaları Bakanlığa taşıdı. HSK'nın birinci sınıf hakim ve savcılarla ilgili işlem yapılabilmesi için Adalet Bakanının izni olması gerekiyor.

Bazı vatandaşlar, savcıların yaptığı yargılama sonucu 'işlem yapılmasına yer olmadığına' dair verdiği kararları da ihbar etti. Bakanlıkta söz konusu ihbarlarla ilgili toplamda 34 dosyanın olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı, 2019 yılında yargılama ve soruşturma süreçlerini kısaltmak için 'yargıda hedef süre' uygulamasını faaliyete geçirmişti. Ancak geçtiğimiz yıl 'inceleme ve soruşturma sonucu beklenilen dosya' ile ilgili Bakanlığa 23 şikayet yapıldı.

Hakim ve savcılar hakkında yapılan ihbarlarda isim, soyisim, açık adres, belli bir konu içermeyen ya da somut delile dayanmayan bilgiler HSK tarafından işleme konulmuyor. Söz konusu iddialar Adalet Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Bunun dışındaki ihbarları HSK inceliyor.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
26 Nisan 2019 10:15		 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen açığa alındı
22 Nisan 2019 19:26
'Hazreti İsa olduğunu' iddia eden öğretmen soruşturma
20 Nisan 2019 23:53		 'İçişleri İmamoğlu hakkında soruşturma açabilir' iddiası
20 Nisan 2019 10:05
Valilik'ten polis müdahelesine soruşturma
20 Nisan 2019 09:51		 Kocaeli Valiliği: O polislere soruşturma açıldı
19 Nisan 2019 22:40
OHAL sonrası TSK'da 1412 personel ihraç edildi
13 Nisan 2019 10:10		 HSK'dan 'Rabia Naz' incelemesi
12 Nisan 2019 09:36
Okul idarecilerine darp iddiasına soruşturma
09 Nisan 2019 18:52		 Köpek yavrularını ezen öğretmene soruşturma
09 Nisan 2019 13:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
Güneş gözlüklerinde büyük indirim
Erkek pantolonlarında büyük indirim
Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
Alışverişe başla
1 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
En az ithalat yapan il
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabah kahvesi 2
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 1
yaşadığı an'a ait olamamak 6
geleceğin meslekleri 2
Yazar mezarlığı 1
Damat yapılan resmi yanlışlıkla,kayınpederiyle nikahlandı 5
andrea pirlo'nun terim hakkında söyledikleri 1
anne eli 2
ter kokan kişi 9
fenerbahçe'nin audi cup'a davet edilmesi 1
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Samsun Tekkeköy İmar 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam