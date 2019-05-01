Bugünden itibaren yol yayaların

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliğine "Yaya Önceliği/ Güvenliği" genelgesi gönderdi. 2018 yılında yurt içinde bin 487 yayanın araç çarpması neticesi hayatını kaybettiği vurgulanan tamimde şu ifadeler kullanıldı: 2019 senesi 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda sürücüler, yaya ve okul geçitleri öncesinde ikaz edilecek. Böylelikle dikkatleri üst düzeye çıkarılıp yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri temin edilecek. Eksik ve yenilenmesi gereken işaretlemeler tamamlanacak.

Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler standartlara uygun hale getirilecek. Sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla 'önce yaya' ikonları bütün geçitlere çizilecek. Kaldırımlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, cep telefonu denetimleri artacak. Bütün kolluk personeli, yaya güvenliğinin sağlanması konusunda da 'seferberlik ruhuyla' görev yapacak.

Bu kaideye riayet etmeyen sürücülere tutanak düzenlenecek. Diğer ihlallerin yanı sıra yaya önceliğine dair denetimler, bugünden itibaren başlayacak, sene boyunca özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri başta olmak üzere bütün birimlerde çalışan emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılacak.