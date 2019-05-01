1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bugünden itibaren yol yayaların

Yaya önceliği resmen başladı. Bugünden itibaren yayalara yol vermeyen sürücüler cezalandırılacak
 01 Mayıs 2019 07:10
Yazdır
Bugünden itibaren yol yayaların

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliğine "Yaya Önceliği/ Güvenliği" genelgesi gönderdi. 2018 yılında yurt içinde bin 487 yayanın araç çarpması neticesi hayatını kaybettiği vurgulanan tamimde şu ifadeler kullanıldı: 2019 senesi 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda sürücüler, yaya ve okul geçitleri öncesinde ikaz edilecek. Böylelikle dikkatleri üst düzeye çıkarılıp yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri temin edilecek. Eksik ve yenilenmesi gereken işaretlemeler tamamlanacak.

Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler standartlara uygun hale getirilecek. Sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla 'önce yaya' ikonları bütün geçitlere çizilecek. Kaldırımlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, cep telefonu denetimleri artacak. Bütün kolluk personeli, yaya güvenliğinin sağlanması konusunda da 'seferberlik ruhuyla' görev yapacak.

Bu kaideye riayet etmeyen sürücülere tutanak düzenlenecek. Diğer ihlallerin yanı sıra yaya önceliğine dair denetimler, bugünden itibaren başlayacak, sene boyunca özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri başta olmak üzere bütün birimlerde çalışan emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki 'çatlaklar' depremin habercisi mi?
01 Mayıs 2019 06:40		 Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
01 Mayıs 2019 06:30
Köye muhtar seçilen kadın ve ekibi kolları sıvadı
30 Nisan 2019 23:37		 Bu okulun bodrumunda şampiyonlar yetişiyor
30 Nisan 2019 23:33
Ayşe teyzenin dünyası 65 yıl sonra aydınlandı
30 Nisan 2019 23:28		 Yaralı köpeğe polis sahip çıktı
30 Nisan 2019 23:12
Aydınlı öğretmen kansere yenildi
30 Nisan 2019 23:08		 Havalar ısınıyor, uzmanlar keneye karşı uyardı
30 Nisan 2019 22:45
Huzurevinde kalma yaş sınırı yükseliyor
30 Nisan 2019 22:36		 'Sıcaklar bastırmadan klimalara tedbir alınmalı'
30 Nisan 2019 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
Güneş gözlüklerinde büyük indirim
Erkek pantolonlarında büyük indirim
Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Alışverişe başla
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
1 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
En az ithalat yapan il
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok geç 2
insanlı hava aracı 1
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
kainatta tesadüfe tesadüf edilmez 4
29.04.2019 konyaspor vs galatasaray maçı 6
5 saniye kuralı 1
mekteb-i asli kıtalarınızdır 1
barista kahve makinesi 1
centilmen piç 3
hasan ceylan 2
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Samsun Tekkeköy İmar 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam