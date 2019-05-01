Alman siyasetçi Weber'e tepki: Bu kafa faşist ve ırkçı bir kafa

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, basın toplantısı düzenledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapılacağını anımsatan Çelik, geçmişte bir demokrasi okulu olarak anılan AP'nin son zamanlarda "aşırı sağcıların karargahı" haline geldiğini söyledi.

Çelik, "Bu seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İslam, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı sezonunu açmış gözüküyorlar. Bu kafayla giderlerse ki istatistiklerde onu gösteriyor, AP'de çoğunluğu aşırı sağcıların ve ırkçıların elde edeceği." dedi.

Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Manfred Weber'in, Türkiye'nin AB adaylığına açık ve net bir şekilde karşı olduğunu söylediğine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın Hristiyan geleneğinden gelmesinden gurur duyduğunu, bu geleneğin korunması gerektiğini ve bu nedenle de Türkiye'nin adaylığına karşı çıkması gerektiğini söylüyor. Tabii bu kafa, faşist ve ırkçı bir kafa. Ama bu kafanın diğerlerine, gündemini saklayanlara göre bu kadar açık ve berrak konuşması takdir edilmeli. Türkiye'nin mücadelesi zaten bu ırkçı ve faşist kafalarladır. Avrupa uzun zamandan beri kendisini dışarıdan gelen bir unsurun, örneğin Rusya, Çin gibi dış bir unsurun AB'yi tehdit ettiğini düşünüyordu. Ama bir kere daha görülmüştür ki Avrupa için esas tehlike İslam, Türkiye ve göçmen düşmanlığı üreten, nefret suçu yayan, dine dayalı bir Avrupa projesi peşinde koşan Weber gibilerin zihniyetidir."

WEBER'İN TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMALARI

AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Alman siyasetçi Manfred Weber, Türkiye ile ilişkilerde 'en çok dürüstlüğe ihtiyaç var' dedi ve üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylemişti.

DW Türkçe'nin haberine göre, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı olan Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, "Avrupa'nın nihai sınırları var mı? Uzun vadede Avrupa nereye kadar uzanıyor?" sorusunu yöneltti.

Avrupa'nın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Weber, AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen noktada en çok 'dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu' söyledi.

"Bu nedenle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum" diyen Alman politikacı, "Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek" diye konuştu.

Alman siyasetçi, Atina'da seçim kampanyasını başlatması dolayısıyla yaptığı konuşmada da Türkiye'nin 'hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını' söylemişti.

HRİSTİYAN BİRLİK, TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİNE KARŞI

Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilk kez ortak bir seçim programıyla katılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Mart ayında kararlaştırdıkları 20 sayfalık programda da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkılıyor.

Almanya'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere yönelik vaatleri içeren programda, 'Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bağlılığın, yeni üyeler alınarak zayıflatılamayacağı' uyarısı yer alıyor.

Gelecek beş yıl boyunca, AB'ye yeni üye alınmasının durdurulmasını talep eden Hristiyan Birlik partileri, Türkiye'nin tam üyeliğini reddettiğinin de altını çiziyor.