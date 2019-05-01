1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar

BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Yüce Tarla Caddesi

- İstanbul Caddesi

- Rauf Orbay Caddesi

BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

- Beyoğlu-Mete Caddesi

- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi

- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi

- Şişli-Halaskargazi Caddesi

- Şişli-Cumhuriyet Caddesi

- Şişli -Ortaklar Caddesi

- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.

- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.

- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.

- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.

- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.

- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.

- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.

-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.

-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.