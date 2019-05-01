1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar
|01 Mayıs 2019 07:55
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BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar
- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası
- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Yüce Tarla Caddesi
- İstanbul Caddesi
- Rauf Orbay Caddesi
BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı
- Beyoğlu-Mete Caddesi
- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi
- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi
- Şişli-Halaskargazi Caddesi
- Şişli-Cumhuriyet Caddesi
- Şişli -Ortaklar Caddesi
- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek
- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek
- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.
- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.
- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.
- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.
- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.
- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.
- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.
- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.
- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.
- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.
- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.
-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.
-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.
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