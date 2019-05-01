FETÖ tehlikesini belgeselle anlattı: Eğitim adı altında hainlik yapıyorlar

Rusya'nın en büyük yayın organlarından Russia Today önceki gün tüm dünyadaki izleyicileri için FETÖ'yü konu alan bir belgesel yayınladı. "The Gulen Mystery" (Gülen Gizemi) adlı belgeselin yayınlanan ilk bölümüne çok sayıda Rus ve Kırgız eğitimci, sosyal bilimci, emekli bakanlar ve siyaset uzmanları katıldı. Belgeselde Rus ve Kırgız uzmanlar FETÖ tehlikesini hem Rus hem de dünya genelinde izleyicilere duyurdu. Uzmanlar eğitim sistemi adı altında yapılanların "haince" olduğunu ifade ederlerken Kırgız Siyaset Bilimci, Mars Sariev, "Orta Asyalılar, FETÖ'nün Türk okullarına gidiyor. Gülen zeki çocukları alıyor ve bu çocuklara hayatları boyunca rehberlik ediyor. Toplumun dokusu ve temellerini doğrudan etkileyen bir sistem oluşturmuş durumdalar" diyor.

FETÖ OKULUNA GİRDİLER

RT'nin belgeseli 15 Temmuz hain darbe girişimi görüntüleriyle başlıyor. Darbe girişimi esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun destek veren Türk halkının darbecilere destek vermediğinin altı çiziliyor. İlk bölümde örgütün Kırgızistan'daki Sema Lisesi masaya yatırıldı.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

FETÖ okuluna giren RT ekibi okul müdürü Hasan Küçük'le de görüştü. Küçük, "Bu ülkede insanlar sokakta Gülen'in kim olduğunu tanımazlar" diyerek güvencelerini de açıkça ifşa etti. Bu sözleri belgesele konuşan bir Kırgız yetkili de eleştirdi ve "Gülen'in okulla alakası olduğunu insanlar bilmiyor" diyerek izleyicileri uyardı. "Gülen özel okullarındaki eğitim sistemiyle yarının elitlerini yetiştiriyor" diyen RT ekibi FETO'nun ini Pensilvanya'daki çiftliğine de girdiler ancak FETO'nun kötü sağlık durumunu bahane ederek belgeselcilere konuşmadığının altını çizdiler. Eski FETÖ'cülerle de konuşan RT ekibi yüzlerini kararttığı bu insanların "Gülen bir komutan gibi davranmıyor ancak hep göründüğü gibi insanlara gülen bir insan da değil" ve "Dini şahsiyeti dolayısıyla insanları emrine amade ediyor" ifşalarını da belgesele taşıdı.

Askeri bir disiplin var

RT'ye konuşanlar arasında örgütün ABD'deki sözleşmeli okul imparatorluğu ve dolandırıcılık çetesini "Killing Ed" (Öldüren Eğitim) adıyla belgesel yapan ABD'li yönetmen Mark S. Hall de bulunmakta. RT ekibi Türk halkının FETÖ gerçeğini darbe gecesi anladığını ve insanların o gece o güne kadar göremedikleri ölçüde gözlerinin açıldığının da altını çizdi. Belgeselde konuşan bir Rus uzman, "Cemaatte askeri disiplin, düzen ve hiyerarşi var" derken, Türk Kültürü Uzmanı Amur Gadhziev, "Cemaat ne derse yapmalısın. Cemaat olmadan ordadakiler bir hiç" diyerek örgütün karanlık yüzünü ortaya koyuyor. Belgeselde FETO için "Türkiye'nin en büyük düşmanı ve paralel devletin kurucusu" nitelemesi yapılıyor.

Emre ÖZTÜRK