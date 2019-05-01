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İBB çalışanlarına istifa mobbingi

Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturmasının ardından İBB çalışanlarına yönelik sosyal medya üzerinden istifa etmeleri için organize şekilde hakaret ve tehditlerle baskı yapılıyor
 01 Mayıs 2019 08:55
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İBB çalışanlarına istifa mobbingi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yıllarca başarılı çalışmalara imza atan bürokratlar hedef alınıyor. Mazbata alan Ekrem İmamoğlu da bugüne kadar sayısız hizmetler kazandıran personelin istifasını istedi. İmamoğlu, "Bazı yöneticiler hakkında soruşturma açılacak. Onların yerinde olsam istifa ederim" diyerek bir skandala imza attı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, İstanbul'da henüz seçim sonuçları netleşmeden sosyal medyada İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan'ı hedef gösterdi. Tanal'ın paylaşımı sonrasında binlerce CHP'li isim ve trol hesap Şahin'e kişilik haklarını ihlal ederek tehditler savurdu. CHP'nin baskı altına almak istediği iki diğer isim ise İBB Kültür A.Ş. Basın Müşaviri Ömer Faruk Birpınar ve İBB Metro İstanbul Basın Müşaviri Gülsüm Sezer Karataş oldu. Şan, Birpınar ve Karataş SABAH'a konuştu:

İBB Turizm Müdürü Halil İbrahimŞahin: CHP'yi, İmamoğlu'nu ve seçimdekiusulsüzlükleri eleştirdiğimiz tweetleryeni atılmış gibi gösteriliyor. O tweetlerdaha önce atıldı.CHP'li bir başkan geldidiye fikirlerimiz değişecek değil. İstifayazorlanmamız CHP'nin fikir hürriyetine nederece saygılı olduğunu göstermesi bakımındanibretlik.

İBB Kültür A.Ş. Basın Müşaviri Ömer FarukBirpınar: Siyasi bakımdan CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'ı ve siyasetini destekliyoruzve desteklemeye devam edeceğiz. Bu da anayasalhakkımızdır. Bu saldırının organize olduğuçok açık.

İBB Metro Basın Müşaviri GülsümSezer Karataş: Baskıyı asla kabul etmem. Fikirhürriyeti dahilinde hukuka uygun görüşlerimnedeniyle meşru olmayacak kadar çirkinbir yöntemle direk hedef gösterilerek ve kişilikhaklarım ihlal edilerek istifaya zorlanmam.Kıdem ve ihbar tazminatını vermemek için itibarsuikasti yapma teşebbüsleri çok acı.

BARIŞ SAVAŞ

Sabah
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