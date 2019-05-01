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3 gündür kayıp olan gençten acı haber geldi
Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 gündür kayıp olduğu belirtilen gencin cansız bedeni bulundu.
|01 Mayıs 2019 09:07
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Edinilen bilgiye göre, lise mezunu ve işsiz olduğu bildirilen 19 yaşındaki Fatih Tuğrul'a üç gün boyunca ulaşamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ekipler Tuğrul'u arama çalışması başlattı.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Fatih Tuğrul'a ait olduğu belirlendi.
Tuğrul'un ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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