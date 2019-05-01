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Bakan Pekcan: Kadroları daha da artıracağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirlerine hitaben "Çalışmalarınızı yerel personelle de destekliyoruz. Kadroları daha da artıracağız, inşallah daha da güçlendireceğiz. Sizi daha verimli, daha etkin ve proaktif olarak iş dünyası ile beraber el ele yol alırken Türkiye'nin önünü açarken düşünüyorum." ifadesini kullandı.
 01 Mayıs 2019 09:11
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Bakan Pekcan: Kadroları daha da artıracağız

Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı kapsamında JW Marriott Otel'de organize edilen akşam yemeğinde konuşan Pekcan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ticaret müşavirleri toplantısına ilk defa gümrük müşavirlerinin de katıldığını dile getirdi.

Pekcan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kurulan Ticaret Bakanlığının süreç içerisinde hizmet bakanlığı haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin en fazla ihracata ve yabancı yatırımcıya ihtiyacı olduğunu ifade eden Pekcan, "Burada sizler çok önemli görevler üstlenmiş bulunuyorsunuz. Ticaret müşavirleri olarak sizden isteğim bulunduğunuz ülkelerde ticaretin önünde engel görebileceğimiz konuları da gecikmeden bizimle paylaşmanız. Erken önlem aldığınız zaman biz de ona göre çalışmalar yapabiliriz. Ama bazı kilit kararlar alındıktan sonra bunları bizimle paylaşırsanız geri dönüşü daha zor. Bizler iş insanlarımızın önünü açmak zorundayız." diye konuştu.

Pekcan, sorunları sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile masaya yatırdıklarını çözüme istişare ile ulaştıklarını ifade ederek, ticaret müşavirlerinin de aynı şekilde bulundukları ülkelerin kültürü ve iş yapma alışkanlıklarını Türkiye'deki iş insanları ile paylaşmalarını beklediklerini söyledi.

"Yolunuz açık olsun ben arkanızdayım"

Ticaret müşavirlerinin, iş dünyasının önünü açması, ticareti kolaylaştırması, sektör ve ürün bazında alıcı firmalarla ihracatçıları ve ihracatçı olma potansiyeli olan firmaları bir araya getirmesi gerektiğini belirten Pekcan, "İhaleler ilan edildikten sonra buraya bildirmenizin hiç bir faydası yok. O ihale proje aşamasında, taslak aşamasındayken siz bizim müteahhitlerimizi bilgilendirmelisiniz. Onlar projeyi çalışacaklar ön hazırlık yapacaklar belki konsorsiyum kuracaklar. Bu her aşamada böyle olmalı. Çalışmalarınızı iş ortamı ile ilgili DEİK ve TOBB ile mutlaka paylaşınız. Sizleri, bürokrasiyi, devleti ve sorumluluklarını çok iyi bilen bütün görevlerinin bilincinde ve aynı zamanda iş dünyasında bir iş insanı gibi vizyoner düşünebilen ve iş dünyasının önünü açacak projeler geliştirebilen arkadaşlar olarak görmek istiyorum. Sizler çok önemli ve çok değerlisiniz, sizler layık olduğunuz için bu göreve getirildiniz. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Lütfen siz de kendinize inanın, siz de kendinize güvenin ve bulunduğunuz yerin öneminin farkına varın." diye konuştu.

Pekcan, ticaret müşavirlerinin çalışmalarını yerel personelle de desteklediklerini ifade ederek, "Kadroları daha da artıracağız, inşallah daha da güçlendireceğiz. Sizi daha verimli, daha etkin ve proaktif olarak iş dünyası ile beraber el ele yol alırken Türkiye'nin önünü açarken düşünüyorum. Başarmak zorundayız ve biz hep beraber başaracağız. Yolunuz açık olsun ben arkanızdayım." ifadelerini kullandı.

Müşavirler bir holding CEO'su bilinci ile görev yapmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ticaret müşavirlerinin bir danışmanlık firması temsilcisi, bir holding CEO'su bilinci ile görev yapması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Gülle, ihracatçıyı anlayabilmek için onlar gibi düşünmek gerektiğinin altını çizerek, "Bu açıdan bakıldığında görev yaptığınız ülkelerdeki gelişmeleri, alınması olası kararları, atılması beklenen adımları süreçler tamamlanmadan önce elde edebilmek, sizler, bizler ve ihracatçılarımız için lobi yapabilme fırsatını sunacaktır. " dedi.

Geçen yıl 223 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını hatırlatan Gülle, bu başarıda müşavirlerin de katkı ve yönlendirmelerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de Türk inşaat sektörünün, istihdam potansiyeliyle ülke ekonomisinde taşıyıcı rol oynamasının yanında ihracat ve dış yatırım açısından da hayati önem taşıdığını vurguladı.

İnşaat sektöründe firma başına düşen ciro oranının 70-80 milyon dolar olduğunu aktaran Yenigün, bu rakamın yetersiz olduğunu ve artırılması için tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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