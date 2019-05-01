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İstanbul'da MİT ve polisten ortak operasyon!

İstanbul'da MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla İsveç'te terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
 01 Mayıs 2019 09:27
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İstanbul'da MİT ve polisten ortak operasyon!

İsveç'te PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği kaydedilen Mehmet Halit Azizoğlu'nun İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Kartal'da bir adrese düzenlenen operasyonda Azizoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki sorgulaması tamamlanan Mehmet Halit Azizoğlu sevkedildiği adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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