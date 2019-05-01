İçişleri Bakanı Soylu: Bütün Çabamız...
|01 Mayıs 2019 09:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün çabamız, arzumuz, hassasiyetimiz alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye içindir. Fabrikalardan plazalara kadar her emek veren insanımızın beklenti ve taleplerini karşılamanın, sorunlarını çözmenin gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "alın terinin her yerde aynı aktığını" belirterek emeğin karşılığını alma mücadelesinin yeni olmadığını bildirdi.
İslam dininin, "İşçinin çalıştığının karşılığını, alın teri kurumadan veriniz" uyarısında bulunduğuna işaret eden Soylu, bu ikazın, meselenin geçmişine vurgu yaptığını ve İslam'ın emeğe verdiği değeri göstermesi bakımından rehberlik ettiğini ifade etti.
Soylu, "usta-çırak" ilişkisinin neredeyse "baba-oğul" ilişkisine döndüğünü ve manevi değerlerin modern çalışma hayatına olumlu yansımalarının olduğunu belirterek "Dışarıdan ithal maddeci kültür, bu yansımalara set çekmiş hem emeğin hakkını vermekte hem de bu hakkı savunmada bize maalesef acı hatıralar bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
"Sendikalarımızın bürokrasi yükünü önemli ölçüde hafiflettik"
Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün hep birlikte yeni bir Türkiye geleceği yazıyoruz. Bugüne kadarki adımlarımızdan da önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyden önce 1 Mayıs'ı yasal bir zemine kavuşturduk. 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla resmi tatil ilan ettik ve bir bayram havasında kutlayabilmenin önünü açtık. Öte yandan, sivil toplumun ve buna bağlı olarak sendikal hayatın gelişimini hızlandırma adına Bakanlığımız bünyesinde bulunan Dernekler Dairesi Başkanlığı'nı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne dönüştürerek hem kapasitesini hem de hitap ettiği sahayı genişlettik. Türkiye'de sendikalaşmanın önündeki engelleri azaltmanın yanı sıra sendikalarımızın bürokrasi yükünü de önemli ölçüde hafiflettik."
Soylu mesajında tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
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